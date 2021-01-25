Son dakika gündem: Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, belirlenen adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A, M.K. ve İ.Y. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.