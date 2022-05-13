Son dakika gündem: Erzurum'da 2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Erzurum'da 2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye yakalama kararı çıkarıldı

13.05.2022 15:48
Son dakika gündem: Erzurum'da 2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika haberler... Erzurum'da otomobili ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne sebep olduğu ileri sürülen sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Erzurum'da otomobili ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne sebep olduğu ileri sürülen sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Erzurum- Çat kara yolunda, önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışan Nezahat Tanas (24) ile arkadaşı Zeynep Bağrıyanık'a (22) otomobili ile çarparak hayatını kaybetmelerine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen O.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca bu karara yapılan itiraz üzerine O.K. hakkında mahkemece tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Olay

Erzurum-Çat kara yolunda iki gün önce yolun karşısına geçmeye çalışırken O.K. idaresindeki 25 AP 901 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden Nezahat Tanas ile arkadaşı Zeynep Bağrıyanık tedavi gördükleri hastanede vefat etmişti.

Tanas'ın cenazesi dün, Bağrıyanık'ın cenazesi ise bugün Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

YORUMLAR
500
Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor Nehirde kaybolan otomobile ulaşıldı, kayıp şahıs aranıyor Tekirdağ'da bariyerlere sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı Tekirdağ'da bariyerlere sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Üniversite, Otomobil, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Erzurum'da 2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:10:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Erzurum'da 2 öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement