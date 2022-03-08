Kafede çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kafede çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi

08.03.2022 14:32

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.

Muratpaşa Mahallesi 1. Vaniefendi Caddesi'ndeki bir kafenin mutfak kısmında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen kafenin sahibine ise ambulansta müdahale edildi.

Kafede çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi
Kafede çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi
Kafede çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi

YORUMLAR
500
Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı Hokeyin kızları buzda Hokeyin kızları buzda

Muratpaşa, Yakutiye, Erzurum, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kafede çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi - Son Dakika


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