Park halindeki otomobilde yangın - Son Dakika

Merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde Yılmaz Aslan 'a ait park halindeki plakası belirlenemeyen otomobilin, motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Erzurum 'da, park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

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