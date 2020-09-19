Park halindeki otomobilde yangın - Son Dakika

Erzurum'da, park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde Yılmaz Aslan'a ait park halindeki plakası belirlenemeyen otomobilin, motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.
Çevredekilerin fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Otomobilde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:03 - Kaynak: AA
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