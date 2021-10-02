Son dakika gündem: Erzurum'daki toprak kayması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yenişehir Mevlana Vadisi mevkisinde, 29 Eylül akşamı ağaçlandırma yapılan alandaki su hattının patlaması sonucu dik yamaçta meydana gelen toprak kayması, bölgedeki bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, olay öncesi bölgede dolaşan bazı vatandaşların, gürültü üzerine kaçarak gelen toprak birikintisinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Ayrıca alandaki bazı ağaçların yerlerinden sökülerek sürüklendiği anlar da kameralarca kaydedildi.