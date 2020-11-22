Son dakika gündem: Esed rejimi af ilan ettiği Dera'da 98 kişiyi işkenceyle öldürdü - Son Dakika

Son dakika gündem: Esed rejimi af ilan ettiği Dera'da 98 kişiyi işkenceyle öldürdü

22.11.2020 18:35
Son dakika gündem: Esed rejimi af ilan ettiği Dera'da 98 kişiyi işkenceyle öldürdü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Esed rejimi, Rusya'nın aracılığıyla askeri muhaliflerle 2018 yılında yaptığı Dera anlaşmasını ihlal ederek, son iki yılda 98 kişiyi işkence altında öldürdü.

Esed rejimi, Rusya'nın aracılığıyla askeri muhaliflerle 2018 yılında yaptığı Dera anlaşmasını ihlal ederek, son iki yılda 98 kişiyi işkence altında öldürdü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Esed rejimi Dera'da ikamet eden ve ateşkes anlaşması gereğince aftan yararlanmak için rejimin kurumlarına müracaat eden çok sayıda kişiyi işkenceyle öldürdü.

Aralarında Suriye iç savaşının başlamasıyla Esed rejiminin ordusunu terk eden yaklaşık 40 eski askerin bulunduğu toplam 98 kişi, anlaşmada yer alan "uzlaşı" hakkından faydalanmak isterken tutuklanarak, işkence altında öldürüldü.

Syria TV haber sitesine göre, söz konusu uzlaşma hakkından yararlanmak için rejime müracaat eden eski polis Muaz Ata El-Samidi de dün idam edilerek, cenazesini teslim alması için ailesine bilgi verildi.

Habere göre, Samidi, 2012 yılında rejim güçlerinden ayrılmış, 2018 yılında ise aftan yararlanmak için rejim güçlerine teslim olmuş.

2018 yılında ilan edilen ateşkesten yararlanmak için rejime müracaat eden onlarca Deralının, hapishanelerde tutukluluk süresi devam ediyor.

Diğer yandan Esed rejimi, geçen hafta Şam'da düzenlenen "uluslararası mülteciler konferansı" ile Suriye halkına "geri dönüş" çağrısında bulunmuş, rejim bölgelerine geri dönecekler için "güvenceler" verileceğini açıklamıştı.

Dera'daki ateşkes ve tahliye süreci

Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle 20 Haziran 2018'de muhaliflerin kontrolündeki Dera'ya askeri operasyon başlatmıştı. Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz 2018'de Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.

Anlaşmada, rejimle uzlaşmak isteyen eski asker ve sivillerin "af hakkından" yararlanacağı maddesi de yer almıştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzde 85'ini ele geçirmişti.

Ateşkes, Suriye, Rusya, Dera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Esed rejimi af ilan ettiği Dera'da 98 kişiyi işkenceyle öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan daha ucuz olacak Konyaspor, geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Mantar toplamaya giden ailenin traktörü devrildi: 2 ölü, 1 yaralı İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi Rusya'da içkileri bitince dezenfektan içen 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi Erdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz
3 büyükler, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için teklif yaptı 3 büyükler, Diego Costa'yı kadrosuna katmak için teklif yaptı         
18:36
Göztepe, Ndiaye'nin 2 gol attığı maçta Ankaragücü'nü 3-1'le geçti Göztepe, Ndiaye'nin 2 gol attığı maçta Ankaragücü'nü 3-1'le geçti         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaşamını yitirdi Çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaşamını yitirdi         
17:09
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın         
16:01
Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı         
15:17
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 18:46:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Esed rejimi af ilan ettiği Dera'da 98 kişiyi işkenceyle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei