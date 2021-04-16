Son dakika gündem: Esed rejimi Suriye'deki iç savaşta 81 bin 916 kez varil bombası kullandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Esed rejimi Suriye'deki iç savaşta 81 bin 916 kez varil bombası kullandı

16.04.2021 10:51
Son dakika gündem: Esed rejimi Suriye'deki iç savaşta 81 bin 916 kez varil bombası kullandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ülkenin farklı bölgelerinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere son 9 yılda düzenlediği saldırılarda 81 bin 916 kez varil bombası kullandığını bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ülkenin farklı bölgelerinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere son 9 yılda düzenlediği saldırılarda 81 bin 916 kez varil bombası kullandığını bildirdi.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esed rejiminin Temmuz 2012-Nisan 2021 döneminde düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre, rejim güçleri geçen sürede muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 81 bin 916 kez varil bombası kullandı ve bu saldırılarda 1821'i çocuk, 1780'i kadın 11 bin 87 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri 2012'de 2 bin 314, 2013'te 14 bin 976, 2014'te 19 bin 654, 2015'te 17 bin 318, 2016'da 12 bin 958, 2017'de 6 bin 243, 2018'de 3 bin 601, 2019'da 4 bin 378, 2020'de 474 kez varil bombası kullanırken; 2021'de henüz bu silaha başvurduğu kaydedilmedi.

2012'den bu yana rejim, helikopterler tarafından atılan varil bombalarıyla da zehirli gaz içerikli 93 kimyasal silahlı saldırı düzenlendi.

Varil bombasıyla en çok hedef alınan iller Şam, Halep, Dera ve İdlib şeklinde sıralanırken, bu yolla en çok can kaybı Halep'te yaşandı.

Suriye'de sağlık merkezleri 104, okullar 188, mescitler 205, pazar yerleri ise 57 kez varil bombalarıyla hedef alındı.

Esed rejiminin varil bombalarını sivilleri yerinden etmek için silah olarak kullandığı vurgulanırken, rejim ve destekçilerinin saldırıları sonucu milyonlarca sivilin yerinden edildiği ifade edildi.

Varil bombası kullanarak savaş suçu işleyen rejim yetkilileri

Raporda, varil bombasının kullanımından sorumlu tutulan savaş suçlusu rejim yetkililerinin de bilgileri paylaşıldı. Raporda öne çıkan rejim yetkililerinin isimleri ve görevleri şu şekilde sıralandı:

"Rejim lideri ve Suriye Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Beşşar Esed

Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyüb

Hava İstihbarat Başkanı Cemil Hasan

Hava İstihbarat Başkanı Yardımcısı Gassan İsmail

Askeri İstihbarat Başkanı Kifah Milhim

Eski Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Mahla

Hava Kuvvetleri Komutanı Hassan Ali

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmed Belul

Hava Kuvvetlerinde Silah Geliştirme Sorumlusu Muhammed Bilal

4. Kolordu'nun Güvenlik Ofisi Müdürü Gassan Bilal

Hava saldırılarında kimyasal silah kullanımını organize edenlerden Ali Vannus

Hmeymim Hava Üssü'ndeki Komutan Bedi El-Mualle

Deyrizor Askeri Havalimanı Komutanı Muhammed Yusuf El-Hasuri

Araştırmalar merkezi ve güvenlik birimleri arasındaki koordinatör Gassan Abbas

Hava İstihbaratı Mezze Ofisi Sorumlusu Yasin Ahmed Dahi."

Varil bombalarının maliyeti düşük, etkisi büyük

Rejim, düşük maliyetine (yaklaşık 50 dolar) karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ve büyük yıkımların ortaya çıkmasını hedefliyor.

İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre, bombalar 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor. Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

İnsan Hakları, Beşşar Esed, Suriye, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Esed rejimi Suriye'deki iç savaşta 81 bin 916 kez varil bombası kullandı - Son Dakika


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