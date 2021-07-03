Üye Girişi
Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü - Son Dakika

Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü

03.07.2021 09:40

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan Meşşu, İblin ve Belyun köylerine yönelik saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan Meşşu, İblin ve Belyun köylerine yönelik saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, İdlib'in güneyinde yer alan İblin, Meşşun ve Belyun köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Ahmet, saldırıda İblin'de 5, Belyun'de 2 ve Meşşun'da 1 olmak üzere toplam 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 9 sivilin çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı 11:03 Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı 10:55 Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı 10:41 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu 10:33 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi 10:15 Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak 09:39 Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak
İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar 09:06 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Son Dakika Haberleri
11:10 Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı
11:09 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek
10:55 Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı
10:52 Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi
10:40 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı
10:33 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
10:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi
10:14 Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi
09:55 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı
09:35 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılamanın %40 daha az! Sağlıkçılara göre sebebi, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılamanın %40 daha az! Sağlıkçılara göre sebebi, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:06
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "Tosuncuk" açıklaması: Bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacak         
11:00
Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi         
10:52
Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar         
10:38
Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu         
10:20
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor         
09:36
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 11:13:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement