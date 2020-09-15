Son dakika gündem: Eşeğinin işkenceyle öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde çifti Recep Çakır'a ait eşek işkence yapılarak öldürülmüş olarak bulundu. Çakır, eşeğini öldürdüğünü öne sürdüğü 2 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Beylikova ilçesine bağlı Doğanoğlu Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Recep Çakır (57), bahçesinde baktığı eşeğini yaklaşık 2 kilometre ileride ölü olarak buldu. Veteriner hekimlerce yapılan incelemede eşeğin işkence edilerek ve gözleri oyularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Çakır, eşeğini öldürdüğünü öne sürdüğü 2 kişi hakkında Beylikova Jandarma Komutanlığı'na ve Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Jandarmada ifade veren 2 şüpheli suçlamayı kabul etmezken, savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.