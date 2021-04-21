ESENLER'DE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Esenler'de geçen Pazartesi kız kardeşini öldüren şüpheli Kemal B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Esenler Mahmutbey yolu, Sultangazi istikametinde Pazartesi akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yol kenarındaki ağaçlık alanda bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen ve saatler sonrasında yakalanan ağabey Kemal B.'nin, emniyette cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.