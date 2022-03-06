Esenler'deki çatı yangını iki binada hasara yol açtı - Son Dakika

Esenler'de bir binanın çatısında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi 242. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın her iki binada hasara neden oldu.