Esenler'de yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Esenler'de yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belli oldu
12.01.2021 23:57
Esenler'de yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belli oldu Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında biri olay yerinde, biri hastanede olmak üzere hayatını kaybeden 2 çocuğun kimliği belli oldu.
Esenler'de yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belli oldu
İSTANBUL - Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında biri olay yerinde, biri hastanede olmak üzere hayatını kaybeden 2 çocuğun kimliği belli oldu.
Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki 6 kişinin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, biri olay yerinde biri de hastanede olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetmişti. Yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerinin Ayşe M. ve Muhammet M. olduğu öğrenildi.
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