17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi - Son Dakika

17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi
25.01.2021 06:59
Esenyurt'ta 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunan biri genç kızın kuzeni 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Saat 04.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Z.C. 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Z. C.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BİRİ KUZENİ 4 KİŞİ DAHA ODADAYMIŞ
Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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