17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi - Son Dakika

17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi

25.01.2021 06:59
17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi, System.String[]

Esenyurt'ta 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunan biri genç kızın kuzeni 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Saat 04.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Z.C. 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Z. C.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi

BİRİ KUZENİ 4 KİŞİ DAHA ODADAYMIŞ

Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi
17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi

Esenyurt, Polis, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi - Son Dakika


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