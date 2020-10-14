ESENYURT'TA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK BALKONDAN DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN ESENYURT'ta birinci kattaki evin balkonunda oynayan Halit isimli 3 yaşındaki Suriyeli çocuk yere düştü. Ambulansla hastane kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, Pınar Mahallesi'nde bulunan apartmanın birinci katında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki Halit isimli Suriyeli çocuk oyun oynarken henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan yola düştü. Çocuğun yerde hareketsiz yattığını gören komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 yaşındaki Halit'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Görgü tanığı, "Evin balkonunda aşağıya çocuk düştü, pat diye bir ses geldi. Biz çocuğu görünce şok olduk" diye konuştu.