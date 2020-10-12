Esenyurt'ta birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

ESENYURT'ta birlikte yaşadığı Elif Özde Uzun'u(29) öldürdükten sonra cesedini 3 gün boyunca yatak odasında sakladığı, cesedi küçük kızıyla bırakıp evden kaçtığı iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Erhan Taslı'nın(36) davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Taslı'nın önce "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, haksız tahrik indirimlerini de uygulayarak sanığın 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Taslı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIEsas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Taslı'nın aldatıldığını öğrenmesi üzerine işlediği eylemin haksız tahrik kapsamında kaldığını belirtti. Savcı, sanık Taslı'nın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. AVUKATA "BİRAZ EMPATİ KURMANI İSTİYORUM" DEMİŞSanık avukatı da mütalaaya ilişkin yaptığı savunmada "Haksız tahrik ile ilgili bölümlerine katılıyoruz. Sanık ile görüşmeye cezaevine gittiğimde 'Neden böyle bir hareket yaptın, neden çocuğunu alıp uzaklaşmadın' dediğimde, bana 'Sen böyle bir olayla karşılaşsan ne yaparsın. Biraz empati kurmanı istiyorum' diye cevap vermiştir. Sanık aldatma işini öğrendiği anda kendiliğinden böyle bir olayı işlemiştir. Haksız tahrik indiriminin en üst hadden yapılmasını istiyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

"BEN SEVGİYİ SEÇTİM AŞKI SEÇTİM"Mütalaaya karşı söz verilen sanık Taslı da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Eşimi aileme tercih etmiştim. Eşim ile birlikte olmak için İstanbul'a taşındım, evde temizliği ben yapıyordum. Yemek yapardım, kahvaltıyı hazırladım. Eşimi hiçbir şekilde üzmek istemedim. Ben sevgiyi seçtim, aşkı seçtim. Ben sadece sevdim. Kimse bunun aksini söyleyemez. Hiçbir zaman maço olmadım. Bu savunmalarımın da dikkate alınmasını istiyorum" diye konuştu. Erhan Taslı son sözü sorulduğu sırada da "Bir ceza verilirken vicdana göre ceza verilmelidir. Ben de bunu sizin vicdanınıza havale ediyorum. Başka bir diyeceğim yoktur" dedi.

CEZADA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDIKararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erhan Taslı'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın eylemini maktulden kaynaklanan haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek cezayı 18 yıl hapis cezasına indirdi.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADIMahkeme, sanığın eylemini gerçekleştirirken vurduğu bıçak darbesi, olaydan sonra maktulle uzun süre küçük kızı ile beraber aynı konutu paylaştığı, daha sonrasında da küçük kızını evde tek başına bırakarak olay yerinden kaçtığını belirtti. Mahkeme bu sebeplerle sanığın eylemlerinin ve hareketlerinin gösterdiği kişilik özelliklerini dikkate alarak sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özde Uzun'un 13 Haziran 2019 tarihinde Esenyurt'taki evinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulunduğu belirtilmişti. İddianamede sanık Erhan Taslı hakkında "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

- İstanbul