ESENYURT'TA KARDEŞİNİ DÖVEN GENCİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika

Esenyurt'ta, kardeşini darp ettiğini iddia eden genci restoranda yemek yerken bacağından silahla yaraladı. 10 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve olayın ardından taksi ile kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle 10 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Ercan Yaman, kardeşini darp eden Yasin Çelik(19)'in bir restoranda yemek yediğini öğrendi. Restorana gelen Çelik, selam verdiği Yaman'a doğru belinden çıkardığı tabanca ile bir el ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Çelik'in bacaklarına isabet etti. Saldırgan olay yerinden taksi ile kaçtı. Çelik'in yaralandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri Ercan Yaman'ı yakalamak için çalışma başlattı.

SELAM VERİR GİBİ YAPTI, BACAĞINA SIKTI

Çelik'in yemek yediği restoran çalışanı, 'Çocuk burada oturuyordu. Biri yandan geldi ateş etti, gitti. Ateş eden kişi de 18-19 yaşlarındaydı ama yüzünü göremedim. Daha önceden birbirlerini tanıyorlar mı bilmiyorum dedi.

Saldırganın selam verir gibi yapıp Çelik'e ateş ettiğini gören bir vatandaş, Bizim arkadaş burada oturuyordu. Daha önceden atışmışlardı. 'Senin bacağına sıkacağım' demişti. Burada selam verir gibi yaptı, bacağına sıktı. Daha sonra da taksiye binip, gitti dedi.