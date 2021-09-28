Son dakika gündem: Esenyurt'ta karısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, boğazından sıkılarak öldürüldüğü belirlenen Melike C'nin eşi S.C'yi (36) gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde cinayet işlendiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 28 yaşındaki Melike C'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak