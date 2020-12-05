Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış - Son Dakika

Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış

Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış Ekipler, kısıtlama günlerinde hayvanlar aç kalmasın diye elleriyle besledi Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu günde sokak hayvanlarını unutmadı.

Esenyurt'ta kısıtlamada polisten örnek davranış Ekipler, kısıtlama günlerinde hayvanlar aç kalmasın diye elleriyle besledi İSTANBUL - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu günde sokak hayvanlarını unutmadı. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması, Türkiye genelinde devam ediyor. Kısıtlamanın uygulandığı bu günde, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri örnek bir davranış sergiledi. Ekipler, yanlarında gezdirdikleri mama ile sokaktaki köpekleri besledi.

Son Dakika

Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı

Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi

3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı

Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak

HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada

Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar

Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin