Son dakika gündem: Esenyurt'ta park yeri kavgası

ESENYURT'ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen pazar akşamı İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, park nedeniyle iki kişi arasında tartışma yaşandı. Olay ailelerin de katılmasıyla büyüdü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, ihbar üzerine polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldı. Olayda yaralanan olmazken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.