Son dakika gündem: Esenyurt'ta sağlık çalışanlarına saldırı - Son Dakika

ESENYURT'ta, bir hastayı hastaneye götürdükleri sırada kaza yapan 112 Beylikdüzü Ambulans ekibine yönelik yapılan saldırıyı ayırmak isteyen iki paramedik sağlık çalışanı darp edildi. Yaşanan şiddet olayının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada darp edilen sağlık çalışanın ağır yaralandığı belirtildi.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'tan aldıkları bir hastayı, hastaneye sevk eden 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan hasta yakını ve kaza ile ilgisi olmayan kişiler, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda bulundu. Yaşanan arbedeyi engellemek isteyen 2 paramedik sağlık personeli ise 3 kişi tarafından darp edildi.

Yaşanan şiddet olayının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Ağustos'ta 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi, Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sularında bir hastamızı hastaneye sevk etmek için ikametgah adresinden alınıp hastaneye götürmeye çalışırken yol kenarında bulunan bir araç ile hafif bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası durup aşağı inen 112 araç sürücümüz araçların hasar tespitini yönelik tutanak yazacağı esnada arkadan gelen (hasta yakını ve kaza ile alakası bulunmayan) bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğramış ve çıkan arbede sırasında olayı ayırmak ve ekip arkadaşlarını korumaya çalışan iki paramedik sağlık personelimiz de ciddi bir şekilde darbedilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların kanunlar önünde cezasız kalmaması için her türlü takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz."

- İstanbul