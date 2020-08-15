Son dakika gündem: ESENYURT'TA UYUŞTURUCU SATICILARI POLİSTEN KAÇAMADI - Son Dakika

ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Gökevler Mahallesi'nde hafif ticari araçla uyuşturucu satıldığına dair bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler belirlenen aracı, 551. Sokak'ta durdurmak istedi. Ancak, araçta bulunan 2 kişi önlerini kesen ekip aracına çarparak kaçma girişiminde bulunmalarına rağmen kıskıvrak yakalandı. Araçta bulunan Yasin A. ve Muhammet D. İsimli şüpheliler ile bu sokakta 'Torbacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcıları Ayhan D. ve Umut Ö. de yakalandı. Şüphelilerle birlikte toplam 70 gram eroine ve 3 telefona el konuldu. Soruşturmaya devam ediliyor.