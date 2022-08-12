Son dakika gündem: EŞİNE TOKAT ATAN KOCAYI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP, BABASINI VE KARDEŞİNİ YARALADILAR - Son Dakika
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Son dakika gündem: EŞİNE TOKAT ATAN KOCAYI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP, BABASINI VE KARDEŞİNİ YARALADILAR

12.08.2022 23:01

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da bir ay önce kuzeniyle evlenen E.U. (23), sabah saatlerinde babasının evine giderek, eşi Baran U.'nun (22) kendisine tokat attığını ve şiddet gördüğünü söyledi.

DİYARBAKIR'da bir ay önce kuzeniyle evlenen E.U. (23), sabah saatlerinde babasının evine giderek, eşi Baran U.'nun (22) kendisine tokat attığını ve şiddet gördüğünü söyledi. Bunun üzerine E.U.'nun yakınları, Baran U., babası N.U. (50) ve kardeşi A.U.'nun (28) çalıştığı pazara giderek bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda Baran U. yaşamını yitirirken, N.U. ve A.U. ise yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Baran U., yaklaşık bir ay önce kuzeni E.U. ile evlendi. Çift arasında bu sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Baran U., iddiaya göre eşine tokat atıp, şiddet uyguladı. E.U., yaşanan olay sonrası babasının evine gidip, durumu anlattı. Pazarda çalışan Baran U., babası N.U. ve kardeşi A.U. (28), Baran U.'nun eşinin yakınları ile tartışmaya başladı. E.U.'nun yakınlarının saldırısı sonucu Baran U., babası N.U. ve kardeşi A.U., bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Baran U. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, baba N.U.'nun durumunun ağır, A.U.'nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEDE AĞITLAR YAKTI

Olayın ardından hastaneye gelen Baran U.'nun yakınları acı haberi aldı. Yakınları burada ağıtlar yaktı. Çok sayıda kişinin hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Baran U.'nun cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözyaşları içerisinde yakınları tarafından alınan Baran U.'nun cansız bedeni, yapılacak otopsinin ardından defnedilecek.

POLİS ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON DÜZENLEDİ

Olayın yaşandığı Bağlar ve Yenişehir ilçesindeki çok sayıda ev ve iş yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenledi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından görgü tanıklarının ifadesine başvurulup, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: EŞİNE TOKAT ATAN KOCAYI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP, BABASINI VE KARDEŞİNİ YARALADILAR - Son Dakika

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