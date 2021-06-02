Son dakika gündem: Eşini, kayınvalidesini ve yengesini silahla yaralayan sanığın 80 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Son dakika gündem: Eşini, kayınvalidesini ve yengesini silahla yaralayan sanığın 80 yıla kadar hapsi istendi

Bir son dakika haberine göre Esenler'de barışma teklifini kabul etmeyen eşi ile kayınvalidesi ve yengesini silahla yaralayan, yeğenini de öldürmeye teşebbüs eden sanık hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Esenler'de barışma teklifini kabul etmeyen eşi ile kayınvalidesi ve yengesini silahla yaralayan, yeğenini de öldürmeye teşebbüs eden sanık hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1986'da evlenen müşteki Şengül Kiraz ile sanık Süleyman Kiraz'ın yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanma davası açtıkları, ancak sanığın sonradan boşanmaktan vazgeçmesi nedeniyle davanın çekişmeli yargılamaya dönüştüğü belirtildi.

Müşteki Şengül Kiraz'ın çocuklarını alarak Kağıthane'de ev tuttuğu ve sanığın barışma teklifini kabul etmediği anlatılan iddianamede, bunu kabullenemeyen sanık Süleyman Kiraz'ın 27 Eylül 2020'de eşinin ağabeyiyle evli olan müşteki Yıldız Keçeci'ye ve kayınvalidesi Güzel Keçeci'ye barışma istediğini söylediği aktarıldı.

Sanığın telefonla yapılan bu konuşmadan sonra ruhsatsız tabancasını alarak kayınvalidesi Güzel Keçeci ve Yıldız Keçeci'nin kaldığı Esenler'deki eve gittiği dile getirilen iddianamede, sanığın kapı açılınca önce evdeki çocuklara kayınbiraderi Hasan Keçeci'nin evde olup olmadığını sorduğu, sonrasında da tabancayla mutfakta bulunan Yıldız Keçeci ve kayınvalidesiyle balkona kaçan eşine ateş ettiği kaydedildi.

İddianamede, bu şekilde 3 müştekiyi yaraladıktan sonra mutfağa gelen sanığın Yıldız Keçeci'nin oğluna silah doğrultarak tetiği çektiği ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle ateş almadığı vurgulandı.

"41 fişekle eve giden sanık öldürme kararını vermiştir"

Evden çıkan sanığın polisi arayıp yerini söylediği belirtilen iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanık Süleyman Kiraz, olay günü eşi Şengül Kiraz'ın da bulunduğu kayınvalidesi Güzel Keçeci'ye ait eve ruhsatsız tabanca ve yanına aldığı 41 dolu fişekle gitmiştir. İçeri girince direkt müştekilerin hayati bölgelerine ateş etmek suretiyle yaralayan sanığın, önceden öldürme kararını verdiği, buna göre hazırlıklarını yaptığı ve silahla ateş ederken amacının öldürmek olduğu anlaşılmaktadır."

İddianamede, sanık Süleyman Kiraz'ın "tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve 3 kişiyi "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Cumhuriyet, Kağıthane, Esenler, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eşini, kayınvalidesini ve yengesini silahla yaralayan sanığın 80 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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