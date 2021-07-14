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Son dakika gündem: Eski Akçaabat Jandarma Komutanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Eski Akçaabat Jandarma Komutanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:09
Son dakika gündem: Eski Akçaabat Jandarma Komutanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı, System.String[]

Son dakika haber... Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik ankesör soruşturmasında tutuklanan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Y.G. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik ankesör soruşturmasında tutuklanan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Y.G. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) örgütlenmesi, örgütün askeri mahrem birimi ve birimin terminolojisi, nasıl iletişimde bulunulduğu ve örgüt içi buluşma sistemine yer verildi.

İddianamede, sanığın yüzbaşı rütbesiyle Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı iken açığa alınan ve ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan FETÖ/PDY üyesi "mahrem imamlarla" görüştüğü tespit edilerek gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı hatırlatıldı.

TSK içerisinde gizlenen FETÖ/PDY mensuplarının ve askeri mahrem yapının deşifresine yönelik çalışmalarda, mahrem imamların TSK'ye yerleştirdikleri örgüt üyelerine birebir imamlık yaptıkları, mahrem imamın birebir örgüt üyeleriyle hücre sistemiyle ilgilendiği ve bir hücrenin diğer hücreden haberinin olmadığı, aynı birlik içinde görev yapan örgüt üyelerinin dahi birbirini tanımadığını aktarılan iddianamede, imamların üyelere ulaşmak için cep telefonu yerine sabit hatlardan arandığı belirtildi.

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem biriminin anlatıldığı iddianamede, her askeri kuvvetin başında bir sorumlunun bulunduğu, onların altında bölge temsilcileri, müdür, müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencinin (askeri personel) yer aldığı belirtilerek, toplantılarda mahrem imamlar tarafından örgüt üyesinin çalıştığı birlik ve askeri personel hakkında bilgi aldığı, üyelerin imamlara maaşlarının bir kısmını himmet olarak verdiği, imamlar ve askerlerin kod isim kullandıkları ve örgüt yapısını sorgulamaya kalkan örgüt mensupları ile örgüte üye olmayan askeri personelin haksız yere disiplin cezaları ile cezalandırıldığı ve meslekten ayrılmak zorunda bırakıldıklarına yer verildi.

Haberleşmede yüz yüze buluşma, telefon, haberleşme programları, kriptolu IP hat ve canlı kurye yöntemlerini kullanan örgütün, TSK içerisinde görevli mensuplarla market ve büfe gibi yerlerden ankesörlü hatları kullandığı belirtildi.

Kendi sorumluluğu altında bulunan askerlerin deşifre olmaması için telefon numaralarını şifreleme metodu

Örgütün askeri mahrem imamlarının deşifre olmamak amacıyla görüştüğü askeri personelin telefon numaralarını çeşitli rakamlara tamamlayacak şifreleme metoduyla telefonlarına kaydettiklerine yer verildi.

İddianamede, söz konusu telefon numarası şifreleme metotlarından bazıları şu şekilde sıralandı.

"On rakamına tamamlama; telefon numaralarının son 4 rakamının 10'a tamamlanarak ortaya çıkan rakamı, doksan dokuza tamamlama; kayıtlı telefon numarasının son iki rakamını 99'dan çıkararak ortaya çıkan rakamı, yüze tamamlama; kayıtlı telefon numarasının son iki rakamını 100 sayısına tamamlanarak ortaya çıkan rakamı yazmak. Ayrıca sondan dördüncüyü dört artırma yöntemi ile de telefon numarasının sondan dördüncü rakamına dört eklenerek kaydedilmesi."

"Selam vermeden göz göze iletişim talimatı"

İddianamede, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasında, örgüt üyesi askerin tayin olduktan sonra yeni görev yerindeki askeri mahrem abisi ile eski görüştüğü mahrem imam tarafından tanıştırıldıktan sonra, ankesörlü hattan aranarak buluşacakları, buluşma anında imamın yanına gitmemesi, göz göze gelinmesi, selam verilmemesi, gittiği yere kadar arkasından takip edildikten sonra gidilen kapalı mekanda konuşmaya başlayacakları talimatı verildiği belirtilerek, askeri personelin mahrem imamlarla bu şekilde irtibat sağladıklarına yer verildi.

Tutuklu sanık Y.G'nin, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığına yer verilen iddianamede, mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla 5 kez arandığının tespit edildiği aktarıldı.

Mahrem imam tarafından sanığın ankesörlü telefondan Eylül 2010 tarihinde arandıktan 1 dakika sonra tutuklu yargılanan üsteğmen Y.Y'nin arandığı, daha sonraki aramalarda ise ankesörlü telefonlardan sanık ve üsteğmenler Y.Y. ve M.K'nın ardışık olarak arandığı belirtildi.

İddianamede tanık olarak beyanlarına yer verilen askeri mahrem imamlardan O.U, sanık Y.G'yi ortaokul döneminde örgüt sorumlusu M.Ç. tarafından örgüte kazandırıldığı ve örgüt evlerinde yetiştirilerek subay yaptırıldığı şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Ortaokul döneminden itibaren örgüt tarafından TSK içine yerleştirilmek için yetiştirilen sanığın örgütsel hiyerarşik yapıya bağlı olduğu, örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu, gizli sohbet toplantılarına katıldığı tespit edilen Y.G'nin, FETÖ/PDY'nin ideolojisini benimsediği ve örgüt üyeliği suçunu işlediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Akçaabat, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eski Akçaabat Jandarma Komutanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı - Son Dakika


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