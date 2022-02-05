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Son dakika gündem: Eski Bakan Adnan Kahveci vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Eski Bakan Adnan Kahveci vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı

05.02.2022 14:00
Son dakika gündem: Eski Bakan Adnan Kahveci vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı

Son dakika habere göre Bolu-Gerede yakınlarında geçirdiği trafik kazasında eşi ve kızıyla hayatını kaybeden eski bakanlardan Adnan Kahveci, vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı.

Bolu- Gerede yakınlarında geçirdiği trafik kazasında eşi ve kızıyla hayatını kaybeden eski bakanlardan Adnan Kahveci, vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan Kahveci için, Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kartal Yakacık Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunan anmada, Kahveci, eşi ve kızı için dua edildi.

Daha sonra katılımcılara, Kahveci'nin hayatıyla ilgili bilgi verildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Adnan Kahveci'nin birçok farklı düşünceye sahip siyasetçilerin üzerinde uzlaştığı ve devlet adamı dendiğinde akla ilk gelenlerden biri olduğunu söyledi.

Kartal'da yaşayan Kahveci'nin, örnek aldığı kişilerden olduğunu anlatan Yüksel, "Yaptığımız bir hazırlık var. Kahveci'nin bu örnek yaşantısının gelecek nesillere aktarılması lazım. Bu örnek devlet adamının, belki de devlet adamlarına aday olacak kişilere tarif edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Aksoy da Kahveci'nin siyasette aktif rol aldığı dönemlerde kendisinin ilkokul çağında olduğunu belirterek, "Onunla tanışabilmenin, hemşehri olabilmenin gururunu, onurunu her zaman yaşadık. Bizim için, siyaset için örnek bir kişilikti. Hiçbir zaman kötü bir anıyla anılmadı." ifadelerini kullandı.

Adnan Kahveci'nin mezarına karanfil bırakılan programda, lokma ikram edildi.

Törene, bazı partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Son dakika gündem: Eski Bakan Adnan Kahveci vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika gündem: Eski Bakan Adnan Kahveci vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika gündem: Eski Bakan Adnan Kahveci vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika gündem: Eski Bakan Adnan Kahveci vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı

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Adnan Kahveci, Turgut Özal, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eski Bakan Adnan Kahveci vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika


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