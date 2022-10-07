Son dakika gündem: Eski erkek arkadaşını sokakta çakıyla yaralayıp, kendini ihbar etti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Eski erkek arkadaşını sokakta çakıyla yaralayıp, kendini ihbar etti

07.10.2022 18:15
Son dakika gündem: Eski erkek arkadaşını sokakta çakıyla yaralayıp, kendini ihbar etti

Gelen son dakika haberine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde F.E., sokakta karşılaştığı ve kendisini telefonla rahatsız ettiğini ileri sürdüğü eski erkek arkadaşı S.G.'yi çakıyla yaraladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde F.E., sokakta karşılaştığı ve kendisini telefonla rahatsız ettiğini ileri sürdüğü eski erkek arkadaşı S.G.'yi çakıyla yaraladı. F.E., polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 çocuk annesi F.E., daha önce birlikte yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı eski erkek arkadaşı S.G.'yi kendisini telefonla rahatsız ettiği gerekçesiyle Rasim Ergene Caddesi üzerinde çakıyla yaraladı. Yaralanan S.G., özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayın ardından F.E., polisi arayarak, kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, F.E.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan çakı ise bir çöp bidonunun içinde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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Kaynak: DHA

Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eski erkek arkadaşını sokakta çakıyla yaralayıp, kendini ihbar etti - Son Dakika

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