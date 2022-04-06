Son dakika haber | ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika
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Son dakika haber | ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

06.04.2022 14:29

Gelen son dakika haberine göre SON MESAJI: TEYZE BANA YARDIM ET, ÜMİT BENİ ÖLDÜRECEKAdana'da, eski eşi Ümit Sevinç'in bıçaklayarak öldürdüğü Şükriye Gür'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları Adana Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

SON MESAJI: TEYZE BANA YARDIM ET, ÜMİT BENİ ÖLDÜRECEK

Adana'da, eski eşi Ümit Sevinç'in bıçaklayarak öldürdüğü Şükriye Gür'ün cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları Adana Adli Tıp Kurumu önüne geldi. Şükriye Gür'ün eşinden 3 ay önce boşandığı, 3 çocuklarının da velayetinin babalarında olduğu, Gür'ün ise kiraladığı evde yalnız yaşadığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'na gelen genç kadının teyzesinin oğlu Ümit Akboğa, kuzeninin aile içinde Şükran ismini kullandığını belirterek, saat 04.55'te cep telefonundan annesi Nesibe Akboğa'ya, 'Teyze ben Şükran bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek' diye mesaj attığını söyledi. Telefonundan mesajı gösteren Akboğa, "O saatte annem uyuduğu için görmemiş. Sabah fark ettiğimizde artık çok geç kalmıştık" dedi.

'HERKESTEN KISKANIYORDU'

Eski damatlarının yıllardır kuzenlerine şiddet uyguladığını da anlatan Ümit Akboğa, 'Kuzenimizi yetişip kurtaramadık. Bu adam yıllarca ona şiddet uyguladı. Aşırı kıskançtı. Evlendikleri gün gelin arabasının şoförünü bile kıskanıp olay çıkarmıştı. Boşandıktan sonra birlikte oturdukları evi sattılar. Parayı bölüştüler ama kuzenimden bıçak zoruyla parayı tekrar almış. Onu sürekli rahatsız ediyordu. Sabah her şeyi planlayıp gelmiş. Apartmanın kamerasını yukarı kaldırmış. İçeri girip kuzenimi göğsünden, belinden, bacağından bıçaklayıp ardından boğazını kesmiş.Ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz' dedi.

Şükriye Gür'ün cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze teslimi sırasında Gür'ün yakınları ve 15 yaşındaki kızı Ayşe Melek gözyaşlarını tutamadı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika
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