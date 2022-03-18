Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

18.03.2022 20:47

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın restoranda silahla yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın restoranda silahla

yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde silahlı saldırının azmettiricisi oldukları öne sürülen kişilerin Davutlar Mahallesi'ndeki adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskında aynı aileden A.H.E, D.E. ve H.E gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ve D.E. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, A.H.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada hastanedeki tedavisi süren Kayalı'nın, 2016 yılında tehdit nedeniyle şüphelilerden A.H.E. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, 8 Mart'ta arkadaşlarıyla gittiği Davutlar Mahallesi'ndeki restoranda garson olarak çalışan C.B'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Bacağından yaralanan Kayalı, hastaneye kaldırılmış, şüpheli 9 Mart'ta tutuklanmıştı.

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı'nın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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