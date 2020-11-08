Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Eskişehir'de belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

-İHA-