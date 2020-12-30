Son dakika gündem: Eskişehir'de 2020'de kaçakçılık operasyonlarında 291 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2020 yılında düzenlenen 175 operasyonda 783 adresin denetlendiği, 291 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, operasyonlar kapsamında 31 ton 844 litre kaçak akaryakıt, 6 ton 365 litre sahte, kaçak alkol, 2 ton 534 kilogram tütün, 1 milyon 800 bin makaron, 47 bin bandrol, 15 bin 694 paket sigara, 11 bin 830 tıbbi ilaç, 2 bin 133 alkol kiti, 59 silah, bin 479 fişek, 10 gaz ve el bombası ele geçirildiği belirtildi.