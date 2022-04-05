Son dakika... Eskişehir'de bir kişinin öldüğü kavganın şüphelisi polise teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika... Eskişehir'de bir kişinin öldüğü kavganın şüphelisi polise teslim oldu

05.04.2022 14:45

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de kavga sırasında bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu.

Eskişehir'de kavga sırasında bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu.

Seyyar halıcılık yapan İsa Demirci'nin öldürülmesiyle ilgili aranan Mustafa S. (46), avukatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Gözaltına alınan Mustafa S'nin, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta, 3 Nisan'da aralarında önceden husumet bulunan Mustafa S. ile İsa Demirci (32) arasında tartışma çıkmış, tabancayla vurularak yaralanan Demirci, Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Polis, katil zanlısı Mustafa S'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Son dakika... Eskişehir'de bir kişinin öldüğü kavganın şüphelisi polise teslim oldu
Son dakika... Eskişehir'de bir kişinin öldüğü kavganın şüphelisi polise teslim oldu
Son dakika... Eskişehir'de bir kişinin öldüğü kavganın şüphelisi polise teslim oldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eskişehir'de bir kişinin öldüğü kavganın şüphelisi polise teslim oldu - Son Dakika


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