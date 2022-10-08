D.Ö, kendisine müdahale etmek isteyen başka bir kadına ise tokat attı.

Eskişehir 'de, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen bir kadın, çantasıyla yolda yürüyenlere ve dilencilik yapan kadına saldırdı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR - Çantasıyla caddedeki kişilere saldıran kadın polis merkezine götürüldü - Son Dakika

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