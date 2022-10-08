ESKİŞEHİR - Çantasıyla caddedeki kişilere saldıran kadın polis merkezine götürüldü - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Çantasıyla caddedeki kişilere saldıran kadın polis merkezine götürüldü

08.10.2022 13:44

Eskişehir'de, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen bir kadın, çantasıyla yolda yürüyenlere ve dilencilik yapan kadına saldırdı.

Eskişehir'de, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen bir kadın, çantasıyla yolda yürüyenlere ve dilencilik yapan kadına saldırdı.

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde yürüyen D.Ö. (37), yol kenarındaki kadın dilenci ile bankta oturan bir kadına çantasıyla vurdu.

D.Ö, kendisine müdahale etmek isteyen başka bir kadına ise tokat attı.

İhbar üzerine caddeye gelen polis ekipleri, D.Ö'yü polis merkezine götürdü.

Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen D.Ö, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Çantasıyla caddedeki kişilere saldıran kadın polis merkezine götürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Çantasıyla caddedeki kişilere saldıran kadın polis merkezine götürüldü - Son Dakika
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