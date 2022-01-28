Son dakika gündem: Eskişehir'de ihaleye fesat karıştırma davasının yeniden görülmesine devam edildi - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların tutuksuz yargılandıkları davanın, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015 yılında Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına hükmetti.

Eksik inceleme ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosya, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına Büyükerşen katılmadı. Diğer sanıklar ve taraf avukatları, salonda hazır bulundu.

Davada taraf olan Maliye Hazinesinin avukatı, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını talep ederek, şunları kaydetti:

"Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını, bilirkişiden rapor alınmasını talep ederiz. İhaleye fesat karıştırma suçunun yasal unsurları oluşmuştur. İhale, mevzuata aykırı olarak yapılmıştır. İhalede 'Alt yüklenici çalıştırılamaz.' ibaresi bulunmasına rağmen alt yüklenici çalıştırılmıştır. Özellikle masal şatosu yapım ihalesi usulsüz şekilde yapılmıştır. Sanıklar, yasaklık ve gizlilik ilkelerine aykırı hareket etmişlerdir. 28 milyon lira kamu zararına sebep olarak sanıklar üzerlerine atılı suçu işlemişlerdir. İşler süresinde yapılmamasına rağmen süresinde yapılmış gibi gösterilmiş, gecikme cezası verilmemiştir. Edimin ifasını aykırılık suçu da oluşmuştur. Suçlar yönünden sanıkların cezalandırılmasını, belgede sahtecilik yönünden direnilmesini, sanıkların cezalandırılmalarını talep ederiz."

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların savunmaları için duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

- Davanın geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Üst mahkemeye itirazlar sonrası 5 kişi tahliye edilmişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan altışar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.