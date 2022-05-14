ESKİŞEHİR - Kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

14.05.2022 13:16

Eskişehir'in Alpu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ali T. yönetimindeki 34 BG 7646 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait kamyon, Kemalpaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bisikletiyle giden İbrahim Meher'e (67) çarptı.

Kazada, bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Meher'in cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR - Kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
ESKİŞEHİR - Kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
ESKİŞEHİR - Kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
ESKİŞEHİR - Kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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