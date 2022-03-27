Son dakika gündem: Eskişehir'de kedinin yakılarak öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Eskişehir'de kedinin yakılarak öldürüldüğü iddia edildi

27.03.2022 16:18
Son dakika gündem: Eskişehir'de kedinin yakılarak öldürüldüğü iddia edildi

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de bir kedinin yakılarak öldürüldüğü iddiası üzerine polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir kedinin yakılarak öldürüldüğü iddiası üzerine polis inceleme başlattı.

71 Evler Mahallesi'nde yol kenarındaki boş alanda bir kedi, yanmış halde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek bölgede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları, polis ekiplerince incelemeye alındı.

Ke???????di, Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerince alınarak incelemelerin ardından gömüldü.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı, gazetecilere, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Şüpheli ya da şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten Yapıcı, "Kedinin yakıldığı haberini alınca kahrolduk. Bu kadar cani, ne zaman olduk, yüreğim o mazlum kediyle yandı. Bu caninin bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Olayın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti Konya'da 10 öğrenciyi MSÜ sınavına polis yetiştirdi Konya'da 10 öğrenciyi MSÜ sınavına polis yetiştirdi

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eskişehir'de kedinin yakılarak öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'ın yorumları
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 16:40:05. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Eskişehir'de kedinin yakılarak öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement