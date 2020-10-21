Son dakika gündem: Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 138 kişiye, 434 bin TL ceza - Son Dakika

Son dakika gündem: Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 138 kişiye, 434 bin TL ceza
21.10.2020 11:09
Son dakika gündem haberi... ESKİŞEHİR'de polis ekipleri tarafında son 1 haftada yapılan denetimlerde 5 dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 138 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 434 bin 700 TL ceza verildi.
ESKİŞEHİR'de polis ekipleri tarafında son 1 haftada yapılan denetimlerde 5 dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 138 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 434 bin 700 TL ceza verildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son 1 haftada gerçekleştirdiği denetimler sırasında kumar oynandığı saptanan İstiklal, Hoşnudiye ve Güllük mahallelerindeki 5 dernek binasına baskın yaptı. Baskında, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilen 138 kişiye 3 bin 150'şer TL'den toplam 434 bin 700 TL para cezası uygulandı. Kumar oynayanlar ile dernek yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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