Son dakika gündem: Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Söğütçük Mahallesi'ndeki çiftlikte işçi olarak çalışan Celil D. ile Doğan T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Doğan T. üzerinde taşıdığı bıçakla Celil D'yi karnından bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Celil D, 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Celil D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan zanlı Doğan T, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.