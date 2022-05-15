Son dakika gündem: Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

15.05.2022 11:02
Son dakika gündem: Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Söğütçük Mahallesi'ndeki çiftlikte işçi olarak çalışan Celil D. ile Doğan T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Doğan T. üzerinde taşıdığı bıçakla Celil D'yi karnından bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Celil D, 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Celil D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan zanlı Doğan T, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Eskişehir, işçi, Alpu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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