Eskişehir'de kovalamaca sonucu 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilere ait iki otomobilde narkotik dedektör köpeği "Aşil"le yapılan aramada 311,46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçlardan inip yaya olarak kaçan şüpheliler C.T, Y.Y, A.B, M.C.Ü. ve T.G. yakalandı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüphelilerin kullandığı otomobiller, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından ekip otolarına zarar verdikten sonra Karagözler Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

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