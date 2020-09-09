Son dakika gündem: Eskişehir'de Zabıta ekiplerince yeni koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Eskişehir'de Zabıta ekiplerince yeni koronavirüs tedbirleri denetlendi

ESKİŞEHİR'de yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında tramvay ve toplu taşıma araçlarında zabıta ekiplerince denetimler yapılacak maske kullanımı denetlendi.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, kentteki topluma taşıma araçları, taksi ve işyerlerinde denetimlere başladı. Tramvaylarda yolcu taşıma sayısı ve ayakta durabilecek kişi sayısı hakkında Zabıta ekipleri halka bilgilendirme uyarıları yaptı.

Taksi ve minibüslerde Zabıta ekiplerince durdurularak kontrol edildi ve yeni tedbirler hakkında bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, alınan yeni kararlar çerçevesinde denetimler yapılarak bilgilendirme yapıldığını ifade ederek, "Bu kapsamda seyreltilmiş koltuk kapasiteli otobüslerimizde de tramvaylarda olduğu gibi yüzde 50 kapasite ile yolcu alabileceğiz. Burada asıl önemli olan vatandaşlarımızın araç içlerinde mesafelerini koruyabilmeleri ve maskelerini kesinlikle çene altında değil ağız ve burunlarını kapatacak şekilde kullanmalarıdır. Aynı gün alınan kararlar kapsamında ev dışında nerede olursak olalım maske takma zorunluluğu da getirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız maske ve mesafe kurallarına riayet ederek, kişisel sorumluluklarını yerine getirmeleridir? dedi.