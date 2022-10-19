Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve tombala makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 50 kişiye 100 bin 45 lira idari ceza uygulanırken, iş yeri mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar ve tombalayı önleme faaliyetleri kapsamında merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Eskişehir'deki kumar operasyonunda 50 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

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