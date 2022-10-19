Son dakika gündem: Eskişehir'deki kumar operasyonunda 50 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Eskişehir'deki kumar operasyonunda 50 kişiye para cezası verildi

19.10.2022 11:52
Son dakika gündem: Eskişehir'deki kumar operasyonunda 50 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberleri: Eskişehir'de kumar operasyonunda 50 kişiye 100 bin 45 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de kumar operasyonunda 50 kişiye 100 bin 45 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar ve tombalayı önleme faaliyetleri kapsamında merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve tombala makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 50 kişiye 100 bin 45 lira idari ceza uygulanırken, iş yeri mühürlendi.

İş yeri sahibi M.D. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eskişehir'deki kumar operasyonunda 50 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

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