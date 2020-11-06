Son dakika gündem: Eskişehir'in milli davasına sahip çıkmamız gerekir - Son Dakika

Son dakika gündem: Eskişehir'in milli davasına sahip çıkmamız gerekir

06.11.2020 11:51
Son dakika gündem: Eskişehir'in milli davasına sahip çıkmamız gerekir, System.String[]

Son dakika haber... Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, raylı sistemlerle ilgili yatırımların Eskişehir'in hakkı olduğunu belirterek, "Bunlar Eskişehir'in milli davasıdır, sahip çıkmamız gerekir. Hayır diyen vebal altında kalır, kaçan fırsat geri gelmez" diye belirtti.

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, raylı sistemlerle ilgili yatırımların Eskişehir'in hakkı olduğunu belirterek, "Bunlar Eskişehir'in milli davasıdır, sahip çıkmamız gerekir. Hayır diyen vebal altında kalır, kaçan fırsat geri gelmez" diye belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uysal, Raylı Sistemler Test Merkezi projesinin başlamış olmasına rağmen birçok şehrin ısrarla bunu ellerinden alıp sahiplenmek istediğini belirtti. Yapılan projenin Eskişehir için önemli olduğuna değinen Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Eskişehir sanayisi için prestij kazandıracak vizyonlu bir projedir. Raylı Sistemler Araştırma Merkezi, Raylı Sistemler Test Merkezi (URAYSİM), Raylı Sistemler Altyapı Üretim Merkezi, Raylı Sistemler Endüstri Bölgesi Eskişehir'in hakkıdır, milli davasıdır, sahip çıkmamız gerekir. Eskişehir Demiryolu ve Demiryolcular şehridir. Yetişmiş insan gücü ve güçlü alt yapısı mevcuttur. Demiryolcu şehri Eskişehir bu konuda 125 yıllık tecrübeye sahiptir. Tülomsaş (Eskişehir TÜRAŞAŞ) gibi iyi bir bilgi birikimine sahip çok büyük bir değer var. İçinde mesleğinde yetişmiş yöneticisi, mühendisi zanaatkar insanları ile bu konuda sektöre büyük katkılar sağlayacağına eminim, kendimize ve insanımıza güvenmemiz gerekir. Döviz olarak ciddi maliyetlerimiz oluşmakta, kaynaklarımızı ülke dışına vermemeliyiz."

"Kaçan fırsat geri gelmez"

Raylı Sistemler Test Merkezi'nin, başka şehirler tarafından sahip olunmak istenen bir proje olduğunu ifade eden Başkan Uysal, "Raylı Sistemler Test Merkezi projesi başlamış olmasına rağmen birçok şehir ısrarla elimizden alıp sahiplenmek istiyor. Bu projeler için Eskişehir Raylı Sistemler kümelenmesine büyük çabası ve emeği geçmiştir. Raylı sistemler kümelenmesinin gelecekte de büyük katkılar sağlayacağı malumdur. Alpu şehir merkezine yakın demiryolu güzergahında, geniş gar sahasına sahiptir. Yatırım ve üretim maliyeti bakımından çok avantajlar sağlamakta. Ayrıca Alpu Test Merkezinin bulunduğu ilerideki tepeler eteklerinin bulunduğu yamaçlar olsun, gerek Bozdağ'ın etekleri olsun, verimi düşük arazilerimiz olduğu malumunuzdur. Gerekirse dağ oyularak içine yapılmalı, gerekirse tepesine yapılmalı. Engel değil çözüm üretmeliyiz. Raylı sisteler fosil yakıt tüketmeyen çevre dostu araçlardır. Raylı sistemlerin tramvayı, metrosu, konvansiyel treni ve yüksek hızlı treni olmak üzere üretmemiz gerek. Böyle bir Raylı Sistemler endüstriyel merkeze hayır denilemez. Hayır diyen vebal altında kalır. Kaçan fırsat geri gelmez. Eskişehir'in geleceğine ışık tutacak bir vizyondur" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eskişehir'in milli davasına sahip çıkmamız gerekir - Son Dakika


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