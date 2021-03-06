ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor

06.03.2021 11:57

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyorESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, hastaneye kurulan ikinci kalp akciğer pompası sayesinde 2 baypas ameliyatının aynı anda yapılabildiğini söyledi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, hastaneye kurulan ikinci kalp akciğer pompası sayesinde 2 baypas ameliyatının aynı anda yapılabildiğini söyledi. Bildirici, "Bizim için bugünün özel bir anlamı var. 300'üncü kalp damar cerrahisi operasyonunu yapmanın mutluluğunu yaşarken, diğer taraftan da artık hastanemizde iki bypas ameliyatı da aynı anda yapılmış oldu" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kurulan ikinci kap akciğer pompası sayesinde artık iki bypas ameliyatı aynı anda yapılabiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Dr. Yaşar Bildirici, 2019 yılının aralık ayından itibaren yaklaşık 6 bin anjiyo ve 300 bypass ameliyatı yapıldığını belirterek, "Kalp damar hastalıkları dünyada en önemli ölüm sebeplerinden bir tanesi. Dolayısı ile biz de hastanemizde kalp damar hastalıkları konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Eskişehir Şehir Hastanesi, 2019 yılının aralık ayından bu yana bir kalp merkezi olarak da hizmet vermekte. Bu süreç içerisinde, hastanemiz açıldığından bu yana kardiyoloji uzman hekimleri tarafından yaklaşık 6 bin kadar anjiyo işlemi hastanemizde yapıldı. Burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. 6 bin anjiyonun yaklaşık 2 bin kadarı pandemi döneminde yapıldı. Bu süreç içerisinde yaklaşık 300 civarında da açık kalp damar cerrahi operasyonu gerçekleştirildi" diye konuştu

'AYNI ANDA İKİ BYPASS AMELİYATI YAPILABİLİYOR'

Hastaneye kurulan ikinci kalp akciğer pompası sayesinde aynı anda iki bypass ameliyatının gerçekleştirildiğini ifade eden Bildirici, "Bizim için bugünün özel bir anlamı var. 300'üncü kalp damar cerrahisi operasyonunu yapmanın mutluluğunu yaşarken, diğer taraftan da artık hastanemizde iki bypas ameliyatı da aynı anda yapılmış oldu. Daha önce hastanemizde bir adet kalp akciğer pompası vardı ve bir hastaya müdahale edebiliyorduk. Şu an ise bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün gayretleri ile hastanemize ikinci bir kalp akciğer pompası kuruldu. Artık aynı anda iki farklı hastaya müdahale edebilecek teknik altyapıya ve donanıma ulaşmış bulunduk. Bundan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi yaptığı yatırımlarla bu hastalıklar konusunda bölgenin parlayan yıldızı olarak hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Ekip Şefi Op. Dr. Ethem Yücekaya ise iki ekip olarak açık kalp ameliyatlarına girdiklerini belirterek, "Pandemi döneminde biz ara vermedik. Çünkü kalp cerrahisi acil olduğu için ara vermemiz çok uygun değildi. İki ekip, aynı anda açık kalp ameliyatına girebiliyor" şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor
ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor
ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor
ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor
ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor
ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor
ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor
ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor
ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor
ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor
ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor

Kalp Damar Cerrahisi, Şehir Hastanesi, Eskişehir, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına yorum: Bu çok önemli bir gelişme Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:46:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ESKİŞEHİR Eskişehir Şehir Hastanesi'nde artık aynı anda iki bypass ameliyatı yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei