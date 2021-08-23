Son dakika gündem: Esra, nişandan bir hafta önce kazada öldü (2) - Son Dakika

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Esra Uslu'nun (21) cenazesi, yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Adnan Menderes Caddesi'ndeki evine getirildi. Uslu, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.