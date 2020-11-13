Son dakika gündem: Etiyopya, askeri operasyon düzenlediği Tigray bölgesine yeni eyalet başkanı atadı - Son Dakika

Son dakika gündem: Etiyopya, askeri operasyon düzenlediği Tigray bölgesine yeni eyalet başkanı atadı

13.11.2020 13:59
Son dakika gündem: Etiyopya, askeri operasyon düzenlediği Tigray bölgesine yeni eyalet başkanı atadı, System.String[]

Son dakika haberi: Etiyopya federal hükümeti, askeri operasyonun devam ettiği Tigray eyaletinde, dokunulmazlığı kaldırılan ve terörle suçlanan Tigray Eyaleti Başkanı Debretsion Gebremichael'in yerine Mulu Nega'yı atadı.

Etiyopya federal hükümeti, askeri operasyonun devam ettiği Tigray eyaletinde, dokunulmazlığı kaldırılan ve terörle suçlanan Tigray Eyaleti Başkanı Debretsion Gebremichael'in yerine Mulu Nega'yı atadı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tigray eyalet yönetimi geçici başkanı olarak seçilen Nega, bölgede yasal olarak faaliyet gösteren siyasi partilerden temsilciler seçerek eyalet yönetimi için atamalar yapacak." ifadesine yer verildi.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) bölgede 30 yıldır devam eden baskın gücünü sona erdirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Nega, TPLF yönetimi yerine geçici yönetim kurdukları bilgisini paylaştı.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyelerinin dokunulmazlığını kaldırdı

Etiyopya meclisi, "orduya karşı suç işlemek" ve "terör" suçlamalarıyla Tigray Eyaleti Başkanı Gebremichael'in de aralarında bulunduğu 7 Tigraylı meclis üyesinin dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise çatışmalar nedeniyle on binlerce kişinin göç etmek zorunda kalabileceği uyarısı yaptı.

Bu arada, komşusu Eritre'yle yaptığı barış anlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Başbakan Abiy Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Başbakanlık, Operasyon, Etiyopya, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Etiyopya, askeri operasyon düzenlediği Tigray bölgesine yeni eyalet başkanı atadı - Son Dakika


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