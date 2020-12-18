Son dakika gündem: Evde tedavide ilaç kullanmayanlar, yoğun bakımlarda yükü artırıyor - Son Dakika

SAMSUN'da evlerinde tedavi gören koronavirüs hastalarının verilen ilaçları az ya da hiç kullanmamaları nedeniyle artan sağlık sorunları üzerine yoğun bakım servislerindeki doluluk oranları yüzde 81'e ulaştı. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, "Vatandaşlarımızın 'İlaç böyle, şöyle' diyerek, kullanmama eğilimi var. Verilen ilaçları vatandaşlarımız düzenli ve doğru olarak kullanılırsa, biraz daha hastane ve yoğun bakımlara yatış oranını azaltırız" dedi.

Samsun'da evlerinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören bazı vatandaşlar tedavilerinin ilk günlerinde semptomların hafif seyretmesi nedeniyle durumlarının iyi olduğunu düşünüp, verilen ilaçları az miktarda ya da hiç kullanmıyor. Ancak bu nedenle ilerleyen günlerde hastalığın seyri ilerliyor, belirtiler ağırlaşıyor. Evde tedavi gören hasta, hastanede tedavi görmek durumunda kalıyor ve yoğun bakım servisine yatırılıyor. Bu durum hastanelerin yoğun bakım servislerinin doluluk oranlarının da artmasına neden oluyor. Kentte koronavirüs vakalarındaki artışın ardından hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 81'e ulaştı.