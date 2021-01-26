Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı... Kısıtlamadaki hırsız kamerada - Son Dakika

Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı... Kısıtlamadaki hırsız kamerada

26.01.2021 09:22

- (Özel) Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı.

- (Özel) Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı...Kısıtlamadaki hırsız kamerada

Bursa'da kısıtlamaya rağmen ev sahiplerinin uyuduğu sırada eve giren hırsız 200 bin liralık altını alıp kayıplara karıştı

Hırsızın eve giriş anı güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da sokak kısıtlamasına rağmen gece yarısı ev sahiplerinin uyuduğu sırada eve giren hırsız, 200 bin liralık altın ve bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızın eve giriş ve çıkış anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Hamitler Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve oğlu gece uyuduğu sırada eve kimliği meçhül bir kişi girdi. Evin içerisinde dolaşan hırsız daha sonra yatak odasına girerek evi karıştırmaya başladı. Ailenin sakladığı 200 bin liralık altını ve bir miktar parayı alan hırsız daha sonra kayıplara karıştı. Sabah uyanan anne evin dağınık olduğunu görünce oğlunu kaldırdı. Eve hırsız girdiğini anlayan aile polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın eşkalini belirledikten sonra arama çalışması başlattı.

Kendisinin odasında ve annesinin salonda uyuyakaldığını belirten Yusuf Kaya, "Annem sabah kalktığında odayı dağınık bulmuş. Oğlum odayı sen mi dağıttın diye sordu. Hırsız girdiğini anladık. Gece eve biri gelmiş, annemin uyuduğu salonun kapısını açmış. Annem de ben zannetmiş. Sonra hırsız odaya girerek her yeri dağıtmış. Annemin zor günler için biriktirdiği 200 bin liralık altın ve bir miktar parayı alarak gitmiş. Tabii biz durumu polise bildirdik. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirledi. Umarım en kısa zamanda yakalanır ve paramızı geri alırız" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın sokakta yürüyerek eve girmesi, sonra çıkarak ters istikametten hızla gitmesi görülüyor.

Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı... Kısıtlamadaki hırsız kamerada
Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı... Kısıtlamadaki hırsız kamerada
Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı... Kısıtlamadaki hırsız kamerada
Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı... Kısıtlamadaki hırsız kamerada

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı... Kısıtlamadaki hırsız kamerada - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Evde uyuduğu sırada 200 bin liralık altını çalındı... Kısıtlamadaki hırsız kamerada - Son Dakika
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