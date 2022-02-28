Son dakika gündem: "Evi yakacağım" diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Son dakika gündem: "Evi yakacağım" diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi

28.02.2022 09:02
Son dakika gündem: "Evi yakacağım" diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi

Son dakika haberlerine göre Malatya'da girdiği bunalım sonucu yakmakla tehdit ettiği evin odasına kendini kilitleyen 31 yaşındaki genç, polis ekiplerine 3 saat direndi.

Malatya'da girdiği bunalım sonucu yakmakla tehdit ettiği evin odasına kendini kilitleyen 31 yaşındaki genç, polis ekiplerine 3 saat direndi. Oda kapısının kırılarak bulunduğu yerden çıkarılan genç, gözaltına alındı.

Olay, 21.00 sularında Yeşilyurt İlçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan A.H.A. (31) girdiği bunalım sonucu kendini odasına kilitleyerek evi yakacağını söyledi. Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler gençle iletişime geçerek dışarı çıkması için yoğun çaba gösterdi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonuçsuz kalınca ikametteki aile üyeleri tahliye edildikten sonra ekipler kapıyı kırarak odaya girdi. Polis ekiplerine direnen genç etkisiz hale getirildi ve bölgede bekleyen ambulansa alındı.

Yaklaşık 6 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen A.H.A. daha sonra sağlık kontrolü için önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra ise polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

Son dakika gündem: Evi yakacağım diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi
Son dakika gündem: Evi yakacağım diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi
Son dakika gündem: Evi yakacağım diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi
Son dakika gündem: Evi yakacağım diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi
Son dakika gündem: Evi yakacağım diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi
Son dakika gündem: Evi yakacağım diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi
Son dakika gündem: Evi yakacağım diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi
Son dakika gündem: Evi yakacağım diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi
Son dakika gündem: Evi yakacağım diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi

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Son dakika haberleri! 'Evi yakacağım' diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi Son dakika haberleri! 'Evi yakacağım' diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi Malatya'da iş yerine silahlı saldırı Malatya'da iş yerine silahlı saldırı

Yeşilyurt, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Evi yakacağım' diyerek kendini odaya kilitleyen genç polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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