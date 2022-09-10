Son dakika gündem: Evinde doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakınca ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Evinde doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakınca ortalık savaş alanına döndü

10.09.2022 13:29
Son dakika gündem: Evinde doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakınca ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde intihar etmek için evinde doğal gaz borusunu kesen Melike İ., dairenin salonunda çakmağı çakınca patlama meydana geldi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde intihar etmek için evinde doğal gaz borusunu kesen Melike İ., dairenin salonunda çakmağı çakınca patlama meydana geldi. Melek İ. yaralanırken, 15 daire ve 1 otomobil de hasar gördü. Patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Gökhan Sokak'taki 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın zemin katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melike İ., dairenin doğal gaz borusunu kestikten sonra, salonda çakmağı çakınca patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri doğal gazı keserek yangını söndürdü. Yaralanan Melike İ., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDAPatlama nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü. Patlamada 2 binada toplam 15 dairenin ve 1 otomobilin hasar gördüğü tespit edildi. Patlamanın yaşandığı daire ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde yaşanan patlama ise başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.'EV YIKILDI ZANNETTİK'Patlamanın yaşandığı evin karşısındaki dairede oturan Fatma Tuğal, "Sabah 05.30'u geçiyordu. Bir gümbürtü duyduk. Ev yıkıldı zannettik. Bir dehşet alanıydı. Birden camlar patladı. Yataktan fırladık, oğlum odasında sıkışmış. Bizim camlar, kapılar, hepsi yerinden fırlamış. Her şeyimiz kırılmış. Biz çıkmak için geldiğimizde karşı dairenin kapısı bizimkinin yerinde, bizim kapımız ise evin içindeydi. Dışarıya çıkamadık. Balkona çıkmaya çalıştık. Balkon kapısı uçmuş, oradan da çıkamadık. Camlar parçalandığı için camlardan da çıkamadık. En sonundan çelik kapıyı kaldırarak, ancak öyle dışarı çıkabildik. O anda kendisi evi patlatıp, binanın koridorunda bayılmıştı. Benim evimdeki tüm eşyalar hasar gördü. Her şeyim gitmiş benim. Ben bu evi 3 ay önce aldım. Daha borcunu ödemeden evimizi yıktı resmen" dedi.'YATAKTA ÜZERİMİZE CAM KIRIKLARI YAĞMIŞ'

Karşı binada yaşayan Mustafa Vural ise, "Ben o gürültüyle beraber bağırarak uyandım. Çok korktum gerçekten. Dışarı bakmak için perdeyi çektiğimde ayağıma bir şeyler battı. Evin camları kırılmış. Yatakta bizim üzerimize de cam kırıkları yağmış. Korkunç bir şeydi" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Evinde doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakınca ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Evinde doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakınca ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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