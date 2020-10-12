Evlat nöbetindeki ailelerden Hatay'da orman yakan PKK'ya sert tepki - Son Dakika

- Evlat nöbetindeki ailelerden Hatay'da orman yakan PKK'ya sert tepki

Acılı baba Süleyman Aydın:

"Çocuklarımızı kaçıran PKK ve yandaşları koca ormanları yakıyor herkes sessiz kalıyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP il binası önünde 404 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Hatay'da ormanları yakan terör örgütü PKK'ya ateş püskürdü. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, "İstanbul Gezi Parkında 4 ağacın yeri değişti diye dünyayı koparıyorlar. Ama PKK ve yandaşları koca ormanları yakıyor herkes sessiz kalıyor" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 404'üncü gününde de sürüyor. 404 gündür evlat nöbeti devam ederken, evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, PKK'ya tepki gösterdi.

"4 ağacın yeri değişti diye dünyayı koparıyorlar, Hatay için sessiz kalıyorlar"

Çocuklarını kaçıran PKK'nın şimdide Hatay'da büyük bir provokasyon peşinde olduğunu belirten baba Süleyman Aydın, "Çocuklarımızı kandırıyorlar dağa götürüyorlar. Bu tür şeylerini örtbas etmek için Türkiye'nin dört bir yanında ormanları ateşe vererek doğamızı katlediyorlar. Bu yapanda PKK'dır bunların amacı Türkiye'yi karıştırmaktır. PKK büyük bir provokasyonun peşinde ve görüyorsunuz artık aciz kalmışlar ormanlara karışacak kadar aciz kalmışlar. İstanbul Gezi Parkında 4 ağacın yeri değişti diye dünyayı koparıyorlar. Ama PKK ve yandaşları koca ormanları yakıyor herkes sessiz kalıyor. Hani sözde doğayı seven ve hayvanları sevenler nerededirler? 4 ağaç için kıyameti koparan sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler neredesiniz? Koca ormanı yaktılar Hatay'da buyurun Hatay'a destek, PKK'yı kınamak için Hatay'a bir yürüyüş yapın. 4 ağaç için ülkeyi karıştıran akademisyenler, yazarları ve sanatçıları Hatay'a davet ediyorum. Hataylı kardeşlerimize destek versinler" diye konuştu.