Son dakika gündem: Evlerinde bıçaklanarak öldürülen çift toprağa verildi, 17 yaşındaki oğulları tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Evlerinde bıçaklanarak öldürülen çift toprağa verildi, 17 yaşındaki oğulları tutuklandı

18.06.2022 20:05
Son dakika gündem: Evlerinde bıçaklanarak öldürülen çift toprağa verildi, 17 yaşındaki oğulları tutuklandı

Son dakika haberler... MANİSA'nın Salihli ilçesine, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Leyla (50) ve eşi Mesut Dursun (53) gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesine, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Leyla (50) ve eşi Mesut Dursun (53) gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Çiftin gözaltına alınan 17 yaşındaki oğulları S.D. ise sevk edildiği adliyede kuvvetli şüphe nedeniyle tutuklandı.

Salihli'nin kırsal Sart Mahallesi'nde oturan ve bir altın madeninde işçi olarak çalışan Leyla Dursun ve daha önce bir tuğla fabrikasından emekli işçi olduğu öğrenilen eşi Mesut Dursun'dan bir süredir haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Dün saat 11.30 sıralarında eve gelen jandarma ekipleri, iki çocukları olduğu öğrenilen Dursun çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Farklı odalarda kanlar içinde yatarken bulunan Leyla- Mesut Dursun çiftinin vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin biri uzman çavuş, diğeri ise lise öğrencisi olan iki çocuklarının ise olay sırasında evde olmadıkları belirlendi. Jandarmanın, kapı ve pencerelerde herhangi bir zorlama olmaması nedeniyle Dursun çiftinin kendilerini tanıyan kişi veya kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Leyla- Mesut Dursun çiftinin cansız bedeni, önce Salihli Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KUVVETLİ ŞÜPHE ÜZERİNE TUTUKLANDIOlayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma, çiftin oğulları S.D.'nin dün ifadesine başvurdu. S.D., bugün ise gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.D., sevk edildiği adliyede 'kuvvetli şüphe' üzerine tutuklandı. İncelemeye alınan delillerden gelecek olan sonuçlara göre soruşturmanın derinleşebileceği öğrenildi.TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan, Leyla Dursun ve eşi Mesut Dursun'un İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri bugün ikindide Sart Camisi'nde kılınan namazın adından Sart Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine çiftin uzman çavuş olan oğulları Samet Dursun da katıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Evlerinde bıçaklanarak öldürülen çift toprağa verildi, 17 yaşındaki oğulları tutuklandı - Son Dakika

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